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FETÖ operasyonunda 50 astsubay gözaltında

Edirne merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda 50 astsubay gözaltında

Edirne merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:25
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FETÖ operasyonunda 50 astsubay gözaltında

Edirne merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahremaskeri yapılanmasına yönelik operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 50 astsubay gözaltına alındı.

Şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖEdirneFETÖ OperasyonuAskeri Yapılanması
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