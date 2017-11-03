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FETÖ operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 asker gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 asker gözaltına alındı.

03 Kasım 2017 Cuma 11:09
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FETÖ operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

Muğla merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 asker gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i askeri personel 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 asker gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFETÖ
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