FETÖ operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

Muğla merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 asker gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i askeri personel 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 asker gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
AA