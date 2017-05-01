Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.107
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.5917
EURO
3.8707
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Kemanın kutusunu kapattım'
'Kemanın kutusunu kapattım'
Amanoslarda çatışma
Amanoslarda çatışma
Fenerbahçe 90+2’de…
Fenerbahçe 90+2’de…

FETÖ operasyonlarında bir haftada 2331 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ operasyonlarında bir haftada 2331 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:44
21 Okunma
FETÖ operasyonlarında bir haftada 2331 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

38 teröristin öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, ayrıca yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu 38 teröristin öldürüldüğü, 11 teröristin teslim olduğu, 16 teröristin de yakalandığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ