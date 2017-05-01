FETÖ operasyonlarında bir haftada 2331 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238, FETÖ ile mücadele kapsamında da örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

38 teröristin öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, ayrıca yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu 38 teröristin öldürüldüğü, 11 teröristin teslim olduğu, 16 teröristin de yakalandığı bildirildi.