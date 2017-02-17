FETÖ operasyonları sürüyor

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar sürüyor. Adana, Manisa ve Konya merkezli birçok ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik Adana, Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı iddia edilen, aralarında daha önce açığa alınan doktorların da bulunduğu 14 sağlık çalışanından 11'i gözaltına alındı.

Manisa

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 27'si emniyet mensubu 29 kişi gözaltına alındı.

Alının bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 27'si polis 2'si infaz koruma memuru 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı öğrenildi.

Konya

Öte yandan Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 49 zanlıdan 42'si adliyeye sevk edildi.

Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 zanlı, adliyeye sevk edildi.