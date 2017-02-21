Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88943
ALTIN
143.860
DOLAR
3.6265
STERLIN
4.5083
EURO
3.8338
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
Toprağın ilginç hikmeti 
Toprağın ilginç hikmeti 
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem ile çıkıyoruz
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem...
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"

FETÖ operasyonları sürüyor: 33 gözaltı

Terör örgütünü FETÖ'ye yönelik operasyonlar yurt çapında sürüyor. Erzurum ve Aksaray merkezli operasyonlarda 21 eski öğretmen ile11 jandarma personeli gözaltına alındı.

FETÖ operasyonları sürüyor: 33 gözaltı

Terör örgütünü FETÖ'ye yönelik operasyonlar yurt çapında sürüyor. Erzurum ve Aksaray merkezli operasyonlarda 21 eski öğretmen ile11 jandarma personeli gözaltına alındı.

21 Şubat 2017 Salı 10:36
36 Okunma
FETÖ operasyonları sürüyor: 33 gözaltı

Erzurum merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 21 eski öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Erzurum merkezli Şırnak, Osmaniye, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında yakalama kararı verilen eski 36 öğretmenden 21'ini gözaltına aldı.

Erzurum'da yakalanan şüphelilerin, kentteki hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldüğü belirtildi.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen ve meslekten ihraç edilen şüphelilerden diğer illerde yakalananların işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilecekleri öğrenildi.

Terör örgütü adına yürütülen faaliyetlerde aktif olarak yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan adreslerinde bulunamayan 15'inin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

11 Jandarma personeli gözaltına alındı

Aksaray merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 jandarma personeli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün jandarma içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında teğmen, astsubay, uzman jandarmanın bulunduğu 18 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray ile Ankara, Bursa, Kütahya, Karaman, Tunceli, Ağrı, Gaziantep, Kars ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9'u astsubay, 2'si uzman jandarma olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunmayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖAksaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması
Tapudan vatandaşları sevindirecek 'veraset' çalışması
Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sanıklar adliyede
Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sanıklar adliyede
28 Şubat davasında 87. duruşma yarın
28 Şubat davasında 87. duruşma yarın
Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi
Gazeteci Cem Küçük'ün evine ateş edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ