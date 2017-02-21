FETÖ operasyonları sürüyor: 33 gözaltı

Erzurum merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 21 eski öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Erzurum merkezli Şırnak, Osmaniye, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında yakalama kararı verilen eski 36 öğretmenden 21'ini gözaltına aldı.

Erzurum'da yakalanan şüphelilerin, kentteki hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldüğü belirtildi.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen ve meslekten ihraç edilen şüphelilerden diğer illerde yakalananların işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilecekleri öğrenildi.

Terör örgütü adına yürütülen faaliyetlerde aktif olarak yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan adreslerinde bulunamayan 15'inin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

11 Jandarma personeli gözaltına alındı

Aksaray merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 jandarma personeli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün jandarma içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında teğmen, astsubay, uzman jandarmanın bulunduğu 18 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray ile Ankara, Bursa, Kütahya, Karaman, Tunceli, Ağrı, Gaziantep, Kars ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9'u astsubay, 2'si uzman jandarma olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunmayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.