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FETÖ okullarına karşı Afrikalı bakanlar zirvesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 38 Afrika ülkesinin eğitim bakanlarına yönelik düzenlenecek konferansta, FETÖ okullarıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, Türkiye Maarif Vakfına devrine ilişkin prosedürün hızlandırılmasının önemi vurgulanacak.

FETÖ okullarına karşı Afrikalı bakanlar zirvesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 38 Afrika ülkesinin eğitim bakanlarına yönelik düzenlenecek konferansta, FETÖ okullarıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, Türkiye Maarif Vakfına devrine ilişkin prosedürün hızlandırılmasının önemi vurgulanacak.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:04
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FETÖ okullarına karşı Afrikalı bakanlar zirvesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Afrika'daki FETÖ okullarının Türkiye devredilmesi, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi, Türk eğitim sistemi hakkında bilgi aktarılması konularını görüşmek üzere "Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı" ile 38 Afrika ülkesinden 53 eğitim bakanına ev sahipliği yapacak.

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasında eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi, Türk eğitim sistemi hakkında bilgi aktarılması, eğitim iş birliği anlaşmalarının imzalanması ve Afrika'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi konularında görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Kocabıyık, Bakanlığın ev sahipliğiyle İstanbul Çırağan Sarayı'ında düzenlenecek, "Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı"na hangi ülkelerin katılacağının, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) görüşleri ve hizmet öncelikleri dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA gibi paydaş kurumların sunum yapacağını belirten Kocabıyık, 3 gün sürecek konferansın son gününde, Afrikalı eğitim bakanlarının İstanbul'un önemli tarihi mekanlarını ziyaret edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 19 Eylül 2017'de Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle Ankara'da bir araya gelerek, FETÖ konusunda uyarılarda bulunmuştu. Toplantıda FETÖ ile iltisaklı okulların yalnız Türkiye için değil faaliyet gösterdiği ülkelerin geleceği için de tehdit kaynağı olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dost ülkelerimiz olan siz Afrikalı muhataplarımızdan anılan okulları FETÖ unsurlarından arındırmamızı istiyoruz. Öte yandan Türkiye'de deşifre olan FETÖ unsurlarının yoğun şekilde Afrikalı ülkelerine gittiklerini, burada sözde masumane yapılanmaları kullanarak, Türkiye'ye yönelik kampanyaya devam ettiklerini bilmenizi isterim." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBFETÖFETÖ Okulları
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