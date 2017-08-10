FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan doktor, örgütün öğrencilik döneminde adlarına çıkarılan bursları kendilerine vermediğini anlattı.

Görevinden ihraç edilen doktor A.C.K, örgütle Aksaray'da gittiği dershanede tanıştığını belirterek, liseden mezun olduğu yıl İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını söyledi.

Bu dönemde Malatya'daki örgüt evinde kaldığını belirten A.C.K, örgüt evine gelen öğrencilere de ders verdiğini ifade etti.

A.C.K, ev abisinin "bilginiz zekatınız olsun" dediği için ders vermeyi kabul ettiğini dile getirerek, seçtikleri öğrencileri askeri okul sınavlarına hazırladıklarını anlattı.

Malatya'da 7 yıl FETÖ evlerinde kaldığını anlatan A.C.K, şunları kaydetti:

"Bölge imamı 'örgüt evlerinde kalan kişilere burs çıkarılacağını' söyleyerek, bazı kişilerden kimlik fotokopilerini istedi. Daha sonra adımıza para yatırıldığını söyleyerek, bu parayı çekmemizi istediler. Bankaya gittiğimde listede ismimin olduğunu gördüm ve imza karşılığı bu parayı aldım. Tahminimce bu fakirlik parası olarak dağıtılan paraydı. Sonrasında bölge sorumlularından biri tarafından aldığım para benden istendi. Bu para 2-3 üç ayda bir 3-4 defa yattı. Parayı almak istemediğimi, bu paranın alınış şeklinin doğru olmadığını belirtmeme rağmen yine aynı kişi 'Bu para zaten hesaba yatacak, sen çekmezsen de hesabında kalacak, zaten devlet öğrencilere böyle bir imkan tanıyor' dedi. Ben de adıma yatan paraları alarak, bu şahsa verdim."

A.C.K, Bank Asya'daki hesabını 2015 yılının sonunda kapattığını dile getirerek, örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandığını itiraf etti.

Eagle isimli programı daha aktif kullandığını vurgulayan A.C.K, "Genelde bu programı ben sohbetlerin buluşma yerini öğrenmek için kullandım. Bugün gelelim, yarın olmaz, nerede buluşalım gibi yer ve zaman belirtecek mesajlar yolladım. Bir süre sonra Eagle'ın, 'Asphalt 8' isimli oyun versiyonu Zafer isimli şahıs tarafından telefonuma yüklendi." dedi.

Eagle'dan "soru sormayın" mesajı

Darbe girişimi sırasında çalıştığı hastanenin çocuk servisinde nöbetçi olduğunu anlatan A.C.K, şu bilgileri verdi:

"Darbeden saat 23.00 civarı haberim oldu. Gece saat 03.00 sıralarında Zafer isimli şahıstan bana Eagleprogramı üzerinden bir mesaj geldi. Metinin tamamını hatırlamamakla birlikte 'Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği ve bol bol dua etmemiz ve soru sormamamız' istenen bir mesaj aldım. Birkaç gün sonra Eagle isimli programı cep telefonumdan sildim. Sonrasında kamuoyunda Bylock ve Eagle isimli programın kullanıldığını duyunca korktuğumdan dolayı telefonumu kırdım ve attım."