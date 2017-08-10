Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108455
ALTIN
145.419
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.5900
EURO
4.1405
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş

Malatya'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan doktor, öğrencilik döneminde aldıkları bursların örgüt tarafından kendilerinden tekrar toplandığını anlattı.

FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş

Malatya'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan doktor, öğrencilik döneminde aldıkları bursların örgüt tarafından kendilerinden tekrar toplandığını anlattı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
0 Okunma
FETÖ öğrencilere burslarını da vermemiş

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan doktor, örgütün öğrencilik döneminde adlarına çıkarılan bursları kendilerine vermediğini anlattı.

Görevinden ihraç edilen doktor A.C.K, örgütle Aksaray'da gittiği dershanede tanıştığını belirterek, liseden mezun olduğu yıl İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını söyledi.

Bu dönemde Malatya'daki örgüt evinde kaldığını belirten A.C.K, örgüt evine gelen öğrencilere de ders verdiğini ifade etti.

A.C.K, ev abisinin "bilginiz zekatınız olsun" dediği için ders vermeyi kabul ettiğini dile getirerek, seçtikleri öğrencileri askeri okul sınavlarına hazırladıklarını anlattı.

Malatya'da 7 yıl FETÖ evlerinde kaldığını anlatan A.C.K, şunları kaydetti:

"Bölge imamı 'örgüt evlerinde kalan kişilere burs çıkarılacağını' söyleyerek, bazı kişilerden kimlik fotokopilerini istedi. Daha sonra adımıza para yatırıldığını söyleyerek, bu parayı çekmemizi istediler. Bankaya gittiğimde listede ismimin olduğunu gördüm ve imza karşılığı bu parayı aldım. Tahminimce bu fakirlik parası olarak dağıtılan paraydı. Sonrasında bölge sorumlularından biri tarafından aldığım para benden istendi. Bu para 2-3 üç ayda bir 3-4 defa yattı. Parayı almak istemediğimi, bu paranın alınış şeklinin doğru olmadığını belirtmeme rağmen yine aynı kişi 'Bu para zaten hesaba yatacak, sen çekmezsen de hesabında kalacak, zaten devlet öğrencilere böyle bir imkan tanıyor' dedi. Ben de adıma yatan paraları alarak, bu şahsa verdim."

A.C.K, Bank Asya'daki hesabını 2015 yılının sonunda kapattığını dile getirerek, örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandığını itiraf etti.

Eagle isimli programı daha aktif kullandığını vurgulayan A.C.K, "Genelde bu programı ben sohbetlerin buluşma yerini öğrenmek için kullandım. Bugün gelelim, yarın olmaz, nerede buluşalım gibi yer ve zaman belirtecek mesajlar yolladım. Bir süre sonra Eagle'ın, 'Asphalt 8' isimli oyun versiyonu Zafer isimli şahıs tarafından telefonuma yüklendi." dedi.

Eagle'dan "soru sormayın" mesajı

Darbe girişimi sırasında çalıştığı hastanenin çocuk servisinde nöbetçi olduğunu anlatan A.C.K, şu bilgileri verdi:

"Darbeden saat 23.00 civarı haberim oldu. Gece saat 03.00 sıralarında Zafer isimli şahıstan bana Eagleprogramı üzerinden bir mesaj geldi. Metinin tamamını hatırlamamakla birlikte 'Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği ve bol bol dua etmemiz ve soru sormamamız' istenen bir mesaj aldım. Birkaç gün sonra Eagle isimli programı cep telefonumdan sildim. Sonrasında kamuoyunda Bylock ve Eagle isimli programın kullanıldığını duyunca korktuğumdan dolayı telefonumu kırdım ve attım."

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖBursFETÖ Bursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
'Sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı
Belediyeden Öcalan'ın kardeşine 7 milyon lira aktarıldığı iddiası
Belediyeden Öcalan'ın kardeşine 7 milyon lira aktarıldığı iddiası
Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ