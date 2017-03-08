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FETÖ'nün yurt dışı okullarında 'hileli satış' oyunu

FETÖ'nün maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini kullanma yoluna giderek Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında sahte satışa başvurduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün yurt dışı okullarında 'hileli satış' oyunu

FETÖ'nün maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini kullanma yoluna giderek Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında sahte satışa başvurduğu ortaya çıktı.

08 Mart 2017 Çarşamba 13:09
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FETÖ'nün yurt dışı okullarında 'hileli satış' oyunu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini kullanma yoluna giderek Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında sahte satışa başvurduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketler üzerinden ya da başka ülke vatandaşlarının üzerine devir yapmak suretiyle hileli satış yaptığı belirlendi. Bu tespit ilk olarak Bosna-Hersek'teki FETÖ ile bağlantılı bir şirket için yapıldı.

Hileli satışa teşebbüs eden FETÖ okullarının ağırlıklı olarak Çad, Senegal, Burkina Faso gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Satışı yapılan okulların hukuki belgelerinde bazı ülkelere ait şirket ya da şahıslar üzerine göründüğü ancak gerçekte FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edildi. FETÖ'nün bu yolla maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini "kullanma" yoluna başvurduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Maarif Vakfı temsilcileri ile diplomatik kaynaklar, hileli satışların yapıldığı ülkelerde üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu okulların Türkiye ile ilgili ülke arasında güven kaybına neden olabileceği, terör örgütüne hizmet ettiği yönünde bilgilendirmeler yapılırken, bu okulların bulunduğu ülke tarafından devletleştirilmesi ya da Maarif Vakfına devredilmesi önerildi.

Vakfın, FETÖ'ye ait okulların devri konusunda mutabakat sağladığı ülkeler Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan ve Afganistan oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMaarif VakfıYurt Dışı OkullarıHileli Satış
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