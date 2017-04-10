FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına yönelik davanın ilk duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan ve haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanık, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç.Dr. Tamer Çoşkun ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Turgut Kocatürk, Yusuf Duran ile Köksal Avincan katıldı. Duruşmada 13 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri ve yoklamanın yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

İddianame okunduktan sonra tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına geçilecek.

Rektörlükten savcılığa "darbe kalkışması" yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 360 sayfalık iddianamede, YTÜ Rektörlüğü tarafından darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 26 Temmuz 2016 tarihli yazıda, "15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe kalkışması başlatıldığı, halen devlet imkanları kullanılarak çeşitli fiili saldırı ve tehdit yöntemleriyle kaos ortamı yaratılarak sürdürülmeye çalışıldığı" bilgisinin yer aldığı belirtildi. İddianameye göre yazıda şunlar kaydedildi:

"Süregelen açık tehditleri dikkate alarak üniversitemizde görevli olup, bu örgüt ile bağı kuvvetle muhtemel olan ve üniversite imkanlarını bu amaç için kullanma şüphesi bulunan ve listede isimleri belirtilen personelimizin, kurumumuz ve devletimizin güvenliğini korumak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. ve 140. maddeleri gereğince açığa alınmaları rektörlüğümüzce uygun bulunmuş ve YÖK'e bildirilmiştir. Cezai soruşturma açısından değerlendirilmek üzere liste tarafınıza gönderilmektedir."

Rektörlük tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı ya da örgüte destek veya müzahereti bulunduğu şüphesi olan personele ait listenin de yazıyla beraber başsavcılığa gönderildiği aktarılan iddianamede, şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

161 liralık para aktarımında "Bank Asya batırılamaz" notu

Tüm şüphelilerin Bank Asya'da hesapları olduğu ve örgüt talimatı sonrası bu hesaplarına para aktardıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu 14, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 6, hakkında yakalama emri bulunan 13 olmak üzere toplam 33 şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, 7'si profesör akademisyenle memur olarak görev yapan şüphelilerin, Bank Asya'daki hesap hareketliliği de detaylandırıldı. Şüphelilerin bu bankaya hangi tarihlerde para yatırdıkları ve bu paraların nasıl kullanıldığının anlatıldığı iddianamede, çoğu hesap hareketinin şüpheli olduğu ve bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) denetimine tabi tutulduğu tarihlerde, FETÖ'nün talimatı sonrası çok sayıda para aktarımı yapıldığının görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

Tutuklu şüphelilerden Kadir Kahveci'nin, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı sonrasında yoğun hesap hareketlerinin yaşandığı kaydedilen iddianamede, Kahveci'nin başka bir banka hesabı üzerinden Bank Asya'daki hesabına, TMSF denetimcilerinin bu bankaya gittiği tarih olan 4 Şubat 2015'te, "Bank Asya batırılamaz" açıklaması olan 161 lira gönderdiğinin görüldüğü ifade edildi.

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile örgüt lehine eylemlerinin de sıralandığı iddianamede, tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.