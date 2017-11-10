FETÖ'nün 'yasa dışı dinleme' davasında 9 yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davasında, duruşmaya gelmeyen ve kendilerine ulaşılamayan tutuksuz 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 27. duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu 10 sanık katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz 10 tutuksuz, sanık haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Savunmaların ardından söz alan tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hayati Başdağ, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, İsmail Arslan, İsmail Tuncay, Veli Karlı, Hakan Emre, Mesut Kılıçarslan ve Osman Aksu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Adem Kıpırtı, Metin Canbay, Hikmet Kopar, Muhammet Ali Iklı, Muhammed İkbal Kayaduman, Ramazan Orkun Altınışık, Şeref Bolat, Fatih Kıncır, Selahattin Ergin, Harun Aydın, Özgür Nikbay, Mehmet Yılmaz, Hasan Hüseyin Danacı ve Serkan Durmaz hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmesinin beklenilmesine hükmeden heyet, her türlü araştırmaya rağmen kendilerine ulaşılamayan ve davayı sonuçsuz bırakmak için kaçtığı anlaşılan sanıklar Mesut Yılmaz, Mehmet Emin Ayhan, İhsan Şirin, Sadettin Karataş, Şemsettin Dündar, Ömer Hüseyin Eroğlu, Onur Çiriş, Halil Karakuzulu ve Ahmet Tuğrul Nacar hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Savunması alınmayan 11 tutuksuz sanık hakkında da bir sonraki duruşmaya zorla getirilme emri çıkarılmasına hükmeden heyet, savunma yapmayan sanıklara son kez süre vererek, savunma yapmadıkları takdirde soruşturma aşamasında alınan beyanları ile yetinileceğine ilişkin ihtar yapılmasını kararlaştırdı.

Heyet, duruşmanın 2 Ocak 2018'e ertelenmesine ve duruşmaların 3 ve 4 Ocak'ta da sürdürülmesine hükmetti.