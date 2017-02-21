FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de arasında bulunduğu 45'i tutuklu 185 kişinin yargılandığı davanın kapalı yapılması ara kararının kaldırılmasından sonra "herkese açık ilk duruşması"na başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma için eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi.

Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Davanın kapalı yapılması ara kararını kaldırılmıştı

Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı. Mahkemenin, "kamu güvenliği" gerekçesiyle aldığı karar uyarınca kapalı görülen duruşmanın geçen yıl aralık ayındaki celsesinde kapalı duruşma kararı kaldırılmıştı. Mahkemenin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir" hükmünü içeren 182. maddesi uyarınca aldığı karar doğrultusunda, duruşmalara yalnızca sanıklar, mağdurlar, müştekiler ve avukatları katılabiliyordu.

Davanın son celsesinde mahkeme, "sanık avukatlarının taleplerini ve bu aşamaya kadar alınan sanık savunmalarını" göz önünde bulundurarak, davanın kapalı yapılması ara kararını kaldırmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu bildirilen sanık Bedri Ünal'ın Interpol vasıtasıyla uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.