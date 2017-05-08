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FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:15
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FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında muvazzaf askerle merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu, 45 sanık, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada görülen duruşmaya, 41’i tutuklu 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Bazı sanık yakınları da duruşmayı takip etti.

Bütün sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, iddianamenin özeti okunuyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün “TSK'daki uyuyan hücreleri”yle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 41'i tutuklu 45 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖUyuyan Hücre
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