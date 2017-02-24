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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

24 Şubat 2017 Cuma 13:14
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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDYAtatürk Üniversitesi () yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün AÜ yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda AÜ'de görevli olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen 2 profesör, doçent ve araştırma görevlileri ile memurların bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullanmanın yanı sıra örgüt lehine faaliyette bulunmakla suçlanan zanlıların adreslerinde de arama yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖAtatürk Üniversitesi
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