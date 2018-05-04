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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:59
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüTSK
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