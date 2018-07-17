Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89744
ALTIN
193.389
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.4147
EURO
5.6600
AB'den Airbnb'ye uyarı
AB'den Airbnb'ye uyarı
Altında EFT dönemi başladı
Altında EFT dönemi başladı
657 yıllık gurur
657 yıllık gurur
Yanıkta en etkili ilk yardım
Yanıkta en etkili ilk yardım
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:34
0 Okunma
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da incir hasadı başladı
Aydın'da incir hasadı başladı
Amanos Dağları'nda orman yangını
Amanos Dağları'nda orman yangını
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ