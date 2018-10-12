FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
AA