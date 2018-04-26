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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon

Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon

Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 şüpheli gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:46
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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirtilen şüphelilerden 19'u, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Yakalananlardan 4'ünün TSK'dan ihraç edildiği, 15'inin de muvazzaf subay olduğu öğrenildi.

Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilotun aralarında yer aldığı 19 şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTSK
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