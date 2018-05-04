Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102620
ALTIN
179.489
DOLAR
4.2535
STERLİN
5.7637
EURO
5.0920
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

Aydın merkezli operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

Aydın merkezli operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:50
19 Okunma
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

Aydın merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.

Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu zanlılar, işlemler için Aydın'a getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTSKMahrem Yapılanmasına Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
Helikopter parçası üreten fabrikada yangın
Helikopter parçası üreten fabrikada yangın
"İmar barışıyla vatandaş devletiyle helalleşiyor"
"İmar barışıyla vatandaş devletiyle helalleşiyor"
İnsan kaçakçılığı şüphelisi 41 kişi tutuklandı
İnsan kaçakçılığı şüphelisi 41 kişi tutuklandı
Ortak sınırların güvenliği görüşüldü
Ortak sınırların güvenliği görüşüldü
Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek
Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek
Nüfus müdürlüklerinde 'seçim' mesaisi
Nüfus müdürlüklerinde 'seçim' mesaisi
Kakava ateşi yarın yanacak
Kakava ateşi yarın yanacak
'Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum'
'Fethullah Gülen'in kullandığı atleti giyip uyuyordum'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ