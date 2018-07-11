FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığıca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli albay ve kurmay binbaşılar ile muvazzaf astsubayların da olduğu 26 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonun HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda başlatıldığı belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.