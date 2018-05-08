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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

08 Mayıs 2018 Salı 09:57
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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 34 ildeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 6 kişi daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mayıs'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda zanlılardan 45'i gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKonyaTSK
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