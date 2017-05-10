FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanması operasyonunda 68 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 68'e çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda dün 51 askerin gözaltına alınmasının ardından diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, 17 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 68'e çıktı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin de firari zanlıları arama çalışmaları sürüyor.

Mahrem yapı çözüldü

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve "sivil imam"lara yönelik son operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 "asker abisi"nden 9'u tutuklanmıştı.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili açıklama yapılmazken, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

Daha önce yapılan operasyonun ilk dalgasında da 13'ü "asker abisi" 59'u çeşitli rütbelerdeki askerler olmak üzere 72 şüpheli tutuklanmış, 21 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.