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FETÖ'nün Tokat'taki 'emniyet yapılanması' davasında karar

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanıktan 9'una hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Tokat'taki 'emniyet yapılanması' davasında karar

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanıktan 9'una hapis cezası verildi.

26 Ekim 2018 Cuma 12:34
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FETÖ'nün Tokat'taki 'emniyet yapılanması' davasında karar

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski şube müdürleri, amirler ve polis memurlarından oluşan sanıklar Eyüp Sevinç, İbrahim Sayılır, Muharrem Kaplan, Murat Sarıkaya, Şener Akyıldız, Şerif Gök, Metin Çağıl, Yavuz Bekmezci, Oğuz Ata, A.E, M.D'nin yanı sıra avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Bekmezci ile Ata'yı 3 yıl 1 ay, Sevinç, Sayılır, Kaplan, Sarıkaya, Akyıldız, Gök ve Çağıl'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkemeye heyeti, A.E. ve M.D'nin ise beraatine hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tokat 1. Ağır Ceza MahkemesiTokatFETÖ
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