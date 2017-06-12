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FETÖ'nün sözde 'Orta Karadeniz bölge imamı'na hapis cezası

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Said Aktürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'nün sözde 'Orta Karadeniz bölge imamı'na hapis cezası

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Said Aktürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

12 Haziran 2017 Pazartesi 12:26
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FETÖ'nün sözde 'Orta Karadeniz bölge imamı'na hapis cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Said Aktürk'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Said Aktürk (57) ile avukatı katıldı.

Aktürk, savunmasında, 2012'de kapatılan Feza Kolejinde 2,5 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve sözde "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddiasıyla Feza AŞ'de görevli Said Aktürk'ü Ankara'da 2 Aralık 2016'da gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunFETÖOrta Karadeniz Bölge Imamı
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