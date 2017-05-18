FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusuna' 37,5 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy hakkında 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit, Cumhurbaşkanına alenen hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamalarından 37,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, İzmir Barosuna kayıtlı Aksoy'a, FETÖ/PDY tarafından İzmir'de örgüte yönelik soruşturmaları etkisiz kılabilmek amacıyla örgüt tarafından sözde yöneticilik verildiği, tutuklu sanığın da örgüt mensubu avukatlarla irtibat kurarak FETÖ'nün etkin duruma geçmesi için faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Örgüt tarafından sanık Aksoy'a para gönderildiği vurgulanan iddianamede, sanığın burs adı altında öğrencilere para verdiği ve etkin bir örgüt yöneticisi sıfatıyla da suç teşkil eden eylemlerine devam ettiğine dikkat çekildi.

Aksoy'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve örgüt yapılanmasını ortaya çıkaran "askeri casusluk soruşturması"nda yargılamaları süren meslekten atılan emniyet mensuplarının yargılandığı duruşmalara FETÖ'nün talimatıyla vekil sıfatıyla girdiği, mesleğin getirdiği hukuki bilgisini örgütün lehine kullandığı, örgüt yöneticisi olarak kamu görevlilerini şikayet yoluyla etkisiz kılmaya çalıştığının altı çizilen iddianamede, sanığın, FETÖ/PDY ile etkin bir şekilde mücadele eden, darbe girişiminin başarısız olmasında rol alan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ile İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkililerine karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediğine değinildi.

FETÖ'yü örgüt olarak kabul etmedi

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 2 GSM hattında da aktif bir şekilde kullandığı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından firar ettikten sonra yakalanan Aksoy'a ilişkin iddianamede, "FETÖ/PDY tarafından verilen talimatlar neticesinde şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüt üyesi polis memurlarına karşı açılan kamu davalarında duruşma zabıtlarından anlaşıldığı üzere böyle bir örgütün bulunmadığını, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 'tiyatro' ortaya koyduğunu iddia ederek basına açıklamalar yaptığı, örgüt üyelerine manevi destek vermeye çalıştığı, FETÖ soruşturmalarında görevli tüm kamu görevlilerine karşı küçük düşürücü tavırlar sergilediği, suç teşkil eden eylemler nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminden önce hakkında çok sayıda hakaret suçundan iddianame ile kamu davası açıldığı..." değerlendirmesinde bulunuldu.

Örgüt parasını yönlendirdiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı iddianamede, Aksoy'un kendi ekonomik çıkarları dışında hareket ederek başka bir amacı gerçekleştirmek için kapatılan Bank Asya'da hesaplar açtığına kanaat getirilerek, mal varlıklarına el konulduğu bilgisine yer verildi.

Sanık Aksoy 13 farklı davada yargılanıyor

Aralarında Cumhurbaşkanı, cumhuriyet başsavcıları, emniyet müdürleri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilere "Hakaret, tehdit ve iftira" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan 13 farklı davadan yargılanan sanık Aksoy'un "Hakkında önce açılan kamu davası örnekleri incelendiğinde şüphelinin ısrarla suç işlemeye devam ettiği" tespitine yer verilen iddianamede, örgütün İzmir'deki avukat yapılanmasında sözde "İzmir hukuk mütevellisi yöneticisi" olduğunun anlaşıldığına vurgu yapıldı.

İddianamede, "Şüphelinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüten ve bu soruşturmaya dahil olan şüphelileri etkisiz kılmak ve diğer örgüt üyelerine manevi destek vermek amacıyla atılı eylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin örgüt üyesi olamayacağı bu kadar etkin mali hesap yönetimi, örgüt adına burs dağıtımı, soruşturmayı yürüten kamu görevlilerine karşı eylem ve tavırlarının şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğunu açıkça ortaya koyduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen ve firari olan avukat Ali Aksoy, 4 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 25 avukattan 11'i gözaltına alınmıştı. 8 avukat hakkında tutuklama kararı verilmişti. 12 avukatın ise firari olduğu belirtilmişti.