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FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusu'na hapis cezası

FETÖ'nün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy, farklı suçlardan 19 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusu'na hapis cezası

FETÖ'nün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy, farklı suçlardan 19 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

17 Temmuz 2018 Salı 11:52
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FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusu'na hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy, farklı suçlardan 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Aksoy ve avukatı katıldı.

Savcı, Aksoy'un silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 ila 15 yıl, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 ila 4 yıl, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya hakaretten 1 ila 2 yıl (2 kez), tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması, ayrıca "hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama ve örgüt propagandası" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Aksoy'a "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 11 yıl 3 ay, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay, Bato'ya "tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay, Bato'ya iki ayrı "hakaret" suçundan toplam 4 yıl 1 ay olmak üzere 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Aksoy'un, "hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama ve örgüt propagandası yapma" suçlarından ayrı ayrı beraatini kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen ve firari olan avukat Ali Aksoy, 4 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Mahkeme, "cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret ve tehdit" gibi suçlamalarla Aksoy hakkında açılan bazı dosyaların, bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖİzmir Avukat SorumlusuAli Aksoy
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