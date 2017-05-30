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FETÖ'nün sözde 'il memur imamı'na müebbet hapis

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan, örgütün sözde "il memur imamı" olduğu belirtilen Mustafa Korkat müebbet, bir sanık da 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde 'il memur imamı'na müebbet hapis

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan, örgütün sözde "il memur imamı" olduğu belirtilen Mustafa Korkat müebbet, bir sanık da 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

30 Mayıs 2017 Salı 12:26
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FETÖ'nün sözde 'il memur imamı'na müebbet hapis

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan, örgütün sözde "il memur imamı" olduğu belirtilen Mustafa Korkat, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mustafa Korkat, eski öğretmen Muhammet Ata ile tutuksuz yargılanan iş adamı Nihat Kaya ile avukatları katıldı.

Örgütün sözde "İl memur imamı" olduğu belirtilen Korkat, savunmasında FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, dosyada da somut delil olmadığını iddia ederek beraatını istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, örgüt yöneticilerinden olduğuna işaret ettiği Korkat'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme, Korkat'ın cezasını, duruşmalardaki iyi hali sebebiyle müebbet hapse çevirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsFETÖFETÖnün Sözde
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