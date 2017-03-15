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FETÖ'nün sözde bölge imamına 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan FETÖ'nün sözde bölge imamı sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde bölge imamına 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan FETÖ'nün sözde bölge imamı sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mart 2017 Çarşamba 15:41
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FETÖ'nün sözde bölge imamına 7 yıl 6 ay hapis

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde bölge imamı olduğu ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdulkadir Tügel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Tügel ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Tügel, ByLock'u "Hasan" isimli örgüt mensubunun telefonuna kurduğunu öne sürdü. Programdan ayet, hadis ve hoşuna giden sözleri paylaştığını belirten Tügel, FETÖ'nün bir terör olduğunu bilmediğini savundu.

Devlete hiçbir zaman yanlış yapmadığını ve bilerek devlete hainlik edecek birisi olmadığını iddia eden Tügel, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, önce 9 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Tügel'e, ByLock'u kullandığını söylemesi ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklu bulunan Abdulkadir Tügel hakkında yakalama kararı verilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Tügel hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine dava açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖBylockFETÖnün Sözde Bölge Imamı
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