Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103020
ALTIN
188.529
DOLAR
4.5611
STERLİN
6.1127
EURO
5.3614
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

FETÖ'nün 'sohbet hocası'na hapis cezası

Gaziantep'te, "sohbet hocalığı" yaptığı ve FETÖ üyelerinin telefonlarına ByLock kurduğu belirlenen eski polise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'sohbet hocası'na hapis cezası

Gaziantep'te, "sohbet hocalığı" yaptığı ve FETÖ üyelerinin telefonlarına ByLock kurduğu belirlenen eski polise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:15
0 Okunma
FETÖ'nün 'sohbet hocası'na hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kanun hükmünde kararname polislikten ihraç edilen tutuklu sanık Rasim Engin ile avukatı katıldı.

Sanık Engin, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir zaman terör örgütüyle bağlantım olmadı. ByLock programını kullanmadım, başkasına da yüklemedim. Önceki celselerde hakkımda ifade verenler doğruyu söylememektedir. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını, başkalarının telefonlarına da ByLock yüklediğini, "sohbet hocalığı" yaptığını ve "himmet" adı altında para toplandığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan büyükelçilerle iftarda buluşacak
Erdoğan büyükelçilerle iftarda buluşacak
Meteorolojiden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Meteorolojiden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
CHP Milletvekili Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi
CHP Milletvekili Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi
Akıncı Üssü davasında mecburi ara
Akıncı Üssü davasında mecburi ara
Oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı istinafa başvurdu
Oyuncu Gizem Karaca'nın avukatı istinafa başvurdu
NIELSEN’IN RAPORU ÇARPICI SONUÇLAR GÖSTERİYOR
NIELSEN’IN RAPORU ÇARPICI SONUÇLAR GÖSTERİYOR
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
"Basın ve basın mensupları iyi sınav veremedi"
"Basın ve basın mensupları iyi sınav veremedi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ