Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104331
ALTIN
162.845
DOLAR
3.9538
STERLİN
5.2320
EURO
4.6403
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

FETÖ firarisi Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına katıldığı ortaya çıkan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş hakil karşısına çıktı.

FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

FETÖ firarisi Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına katıldığı ortaya çıkan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş hakil karşısına çıktı.

21 Kasım 2017 Salı 14:16
1 Okunma
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Darbe girişiminin ardından firar eden, darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara örgütün firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile katıldığı belirlenen ve 4 Kasım'da İstanbul'da yakalanan Birol Kurubaş duruşmada sanıklar arasında hazır edildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 17 Kasım 2017'de tutuklanan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" olduğu belirlenen Kurubaş'a duruşmada mesleği soruldu.

Öğretmen olduğunu, son yıllarda da pazarlama ve tanıtım şirketlerinde çalıştığını anlatan Kurubaş, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Parmak izin çıkmış evde haberin var mı?" sorusu üzerine avukatıyla görüşemediğini belirterek savunma için süre istedi.

Kurubaş'a savunmasını hazırlaması için süre verilirken, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı yüzüne okundu.

Darbe planının yapıldığı evde parmak izi bulunmuştu

"Sami" kod adlı Birol Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan analizde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiBirol Kurubaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
‘’Özgüvenin azı da zarar çoğu da’’
‘’Özgüvenin azı da zarar çoğu da’’
Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi
Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ