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FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, 8 aydır aranmasına devam ediliyor.

FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, 8 aydır aranmasına devam ediliyor.

17 Mart 2017 Cuma 13:14
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FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

En yakınındaki isimler tutuklandı

Daha sonra FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince 8 aydır sürdürülüyor.

Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos'ta arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.

Öksüz'ün kardeşi olduğu belirlenen ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğünce 19 Temmuz'da açığa alınan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz (44) 3 Ağustos'ta Karabük'te tutuklandı. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz ise Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Havva Emel Öksüz, 12 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi. 

Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım 13 Ağustos'ta Sakarya'da, kardeşinin eşi Şenay Öksüz 24 Ağustos'ta Mersin'de, kayınvalidesi Hatice Yıldırım 2 Eylül'de Sakarya'da, Marmaris'te Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okulda öğretmenlik yapan akrabası Sahure Öksüz de tutuklandı.

Kayınvalide Hatice Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcılığınca sağlık sorunları nedeniyle durumunun tekrar incelenmesi için Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması üzerine ev hapsi uygulanması ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi. 

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan Öksüz'ün iki baldızı Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eşi ve çocukları Amerika'da

Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenilen Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturuldu.

Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 33 farklı adreste 15 yayla, 124 yayla evi ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait alanları kontrol etti, 839 kişiyle de mülakat gerçekleştirdi.

Öksüz'ün bir an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye'de "güvenli bir evde" bulunma olasılığı üzerinde durarak 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına aldı, gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde 4 milyon liraya kadar ödül verilen "kırmızı" kategoride yer alıyor. 

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında "anayasayı ihlal" ve diğer suçlardan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFETÖSır KutusuAkıncı ÜssüAdil Öksüz
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