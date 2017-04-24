FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
AA
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
AA