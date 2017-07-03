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FETÖ'nün 'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi' hakim karşısında

Kars'ta, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları önü sürülen ve örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturan, aralarında dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Yetgin'in de bulunduğu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün 'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi' hakim karşısında

Kars'ta, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları önü sürülen ve örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturan, aralarında dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Yetgin'in de bulunduğu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
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FETÖ'nün 'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi' hakim karşısında

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) kurmay başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 26 askeri personel ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Yetgin, dönemin Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Murat Macun ve dönemin Topçu Tabur Komutanı eski Yarbay Ferhat Akgün'ün yanı sıra eski Albay Ekrem Bahşi, eski Yarbay Süleyman Türker, Yarbay Gürhan Yener'in de bulunduğu 18 eski askeri personel ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitiyle devam eden duruşma sebebiyle güvenlik güçlerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karıştıkları iddia edilen dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı olan eski Tuğgeneral Murat Yetgin, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin, dönemin Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Murat Macun ve dönemin Topçu Tabur Komutanı eski Yarbay Ferhat Akgün'ün yanı sıra eski Albay Ekrem Bahşi, eski Yarbay Süleyman Türker, Yarbay Gürhan Yener'in de yer aldığı eski askeri personelden oluşan 18'i tutuklu 26 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Örgütün ortaya çıkışı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ile darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgi verilen iddianamede, FETÖ'nün cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite ortaya çıkarmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen silahlı terör örgütü olduğu anlatılıyor.

FETÖ'nün, antidemokratik, hukuk ve ahlak dışı birçok yöntemi kullanarak tabanındaki insanların dini duygularını istismar edip devletin kurum ve kuruluşlarında yıllarca kadrolaşmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, örgütün özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek "güvenlik bürokrasisi" ve "istihbarat" alanında ağ oluşturduğu vurgulanıyor.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Sarıkamış ilçesindeki 9.Komando Tugay Komutanlığına bağlı birçok rütbeli askerin tam teçhizatlı olarak zırhlı ya da zırhsız askeri araçlarla ilçe merkezine inerek ilçenin önemli noktalarını zapt ettiği, bazı kamu görevlilerini silah gücüyle rehin aldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü işgal ettiği ve birçok kamu kurumunun etrafını çevirdiği aktarılıyor.

Tugay komutanı ve subay rütbesindeki birden çok askerin ilçe meydanında toplanan halka alenen sıkıyönetim ilan edildiğini belirterek, sokağa çıkma yasağını bildirdiği anlatılan iddianamede, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ederek bu girişime karşı konulmasını istemesiyle ilçede yüzlere insan sokağa inip kahramanca direnerek TSK içindeki FETÖ/PDY mensuplarının hain girişiminin başarıya ulaşmasını engellemiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde örgütün sözde sıkıyönetim atama listesinde sözde "KKK Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı eski Tuğgeneral Yetgin'in de bulunduğu örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturan 18'i tutuklu 26 sanığın, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kars AdliyesiFETÖ
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