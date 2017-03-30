FETÖ'nün sahtekarlıkları

Türkiye genelindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda, örgütün usulsüz uygulama ve çalışmalarıyla yaptığı sahtekarlıklar ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca 10 binin üzerinde soruşturma açıldı.

Gerçekleştirilen soruşturmalarda ise örgütün çeşitli sahtekarlık yöntemleri, yasalara uygun olmayan çalışmaları tespit edildi.

Örgüt, okullarda belgesiz öğretmen çalıştırdı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait eğitim kurumlarında yasal olmayan uygulamaların nasıl gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturmaya göre, örgüt, eğitim kurumlarında belgesiz öğretmen çalıştırdı.

Okullara gerçekleştirilecek müfettiş denetimlerinde ise belgesiz öğretmenlerin derslerden çıkarak okullardan uzaklaşmaları için ilginç bir yönteme başvuruldu. Müfettişlerin okullara denetime geldiğinde teneffüs zil sesleri farklı tonlarda çalındı. Böylece, denetimlere ilişkin belgesiz çalışan öğretmenler şifre olarak kullanılan zil sesinin çalmasıyla uyarıldı.

Hibe desteği örgütün finansmanı oldu

Başka bir soruşturmada da Avrupa Birliğinden (AB) alınan hibe desteğinin amacı dışında kullanılarak örgüte finansman sağlandığı belirlendi.

Örgüt mensubu mühendis ve teknisyenler tarafından kurulan Türkiye Teknik Elemanlar Vakfınca (TÜTEV), 2008-2009 yıllarında "CNC Programcı ve Operatörü Yetiştirme Projesi" adı altında hazırlanan projeye AB tarafından 143 bin avro hibe desteği verildi.

Hibe desteğinin 35 bin avroluk kısmına alınan CNC işleme makinesi amacı dışında kiraya verildi. Kira bedeli TÜTEV üyesi Mithat A'nın banka hesabına yatırıldı.

Para transferine "iş gezisi" kılıfı

Kırklareli'nde yürütülen bir soruşturmada ise FETÖ'nün "iş gezisi" adı altında düzenlediği yurt dışı gezilerinde para transferi yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına çıkışlarda her bir kişinin gümrükten çıkarabileceği para miktarının hesaplanmasıyla geziye katılanlara 5'er bin avro para dağıtıldı. Bu paralar katılımcılar tarafından gidilen ülkeye sokuldu. Daha sonra toplanan paralar, örgütün yurt dışındaki birimlerine dağıtıldı.