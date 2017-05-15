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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 17:15
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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da olduğu 33 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanFETÖFETÖnün Sağlık Yapılanması
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