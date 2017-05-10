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FETÖ'nün 'polis öğrencileri ablası'ndan itiraflar

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan, polis okullarındaki "kız öğrencilerden sorumlu abla" M.Ş, örgütün 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaptıklarına ilişkin bilgileri aktardı.

FETÖ'nün 'polis öğrencileri ablası'ndan itiraflar

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan, polis okullarındaki "kız öğrencilerden sorumlu abla" M.Ş, örgütün 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaptıklarına ilişkin bilgileri aktardı.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:54
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FETÖ'nün 'polis öğrencileri ablası'ndan itiraflar

Balıkesir'de, Ankara merkezli 81 ilde FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.

İtirafçı oldukları için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan, Balıkesir ve İzmir'de, polis okullarındaki kız öğrencilerden sorumlu abla olduğu belirtilen M.Ş. ifadesinde, dikkat çekici bilgiler verdi.

Kız öğrencilerle sık aralıklarla toplantılar yapıldığına ilişkin tespitlere yönelik ifade veren M.Ş, bu öğrencileri yaz aylarında yaşadıkları illerde evlerinde de ziyaret ettiklerini ve sürekli kontrol altında tuttuklarını söyledi.

Örgütün üyelerine kurdurduğu Eagle programı üzerinden haberleştiklerini belirten M.Ş, ifadesinde, "Darbe girişimi gecesi Eagle programından 'Arkadaşlarınıza söyleyin sokağa çıkmasınlar, darbecilere karşı gelmesinler' şeklinde mesaj geldi." dedi.

Örgüt içinde silsile yoluyla dijital arşiv tutulduğunu anlatan M.Ş, kendisine "öğretmen", bağlı bulunduğu kişiye "zümre başkanı", sohbet grubundakilere "öğrenci" kodlamasının yapıldığını ifade etti.

Yapıya bağlı öğrencilerin 1-2-3-4 olarak numaralandırıldığını aktaran M.Ş, örgütü tam benimseyenlerin 4 ile numaralandırıldığını anlattı.

Darbe girişiminden sonra toplantıların sürdüğünü itiraf eden M,Ş, "15 Temmuz'dan sonra Antalya'da yapılan toplantılarda örgütün üst düzey isimleri, 'Kaybedenlerden olmayın. Sabredin. İrtibatı koparmayalım. Tekrar Eagle kurun ve bu program üzerinden görüşme yapalım. Maddi desteğe ihtiyacınız var mı?' diyorlar." şeklinde ifade verdi.

"Cihat olarak görün"

İzmir'de bir okul müdürünün öğretmenlere hitaben "Bank Asya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bunu cihat olarak görün. Elinizi taşın altına koymanız lazım" diyerek zorla başka bankalardan kredi çektirip Bank Asya'ya yatırılmasını sağladığını anlatan M.Ş, "İzmir'de öğretmenlere 'Maaşlarınız fazla yattı, ek ders ücretleri fazla hesaplanmış, daha düşük çıktı' denilerek, maaşların bir kısmı elden geri toplandı. 2015 yılında İzmir'de çalıştığım dönemde tüm öğretmenlerin USB'leri toplanıp imha edildi, bilgisayar hard diskleri yenilendi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPolis öğrencileri AblasıFETÖye Yönelik Operasyon
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