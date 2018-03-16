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FETÖ'nün 'para aklama telaşı' ByLock'ta

FETÖ/PDY'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derneğe polislerin düzenleyeceği baskın öncesi örgüt mensuplarının 100 bin liralık "kara para aklama" telaşı, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı.

FETÖ'nün 'para aklama telaşı' ByLock'ta

FETÖ/PDY'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derneğe polislerin düzenleyeceği baskın öncesi örgüt mensuplarının 100 bin liralık "kara para aklama" telaşı, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı.

16 Mart 2018 Cuma 11:36
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FETÖ'nün 'para aklama telaşı' ByLock'ta

Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarla örgüt yapılanması deşifre edilirken, incelenen ByLock mesajlarında, FETÖ yöneticilerinin kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra örgüte yönelik polisin düzenleyeceği operasyonlar öncesi alınması gereken tedbirler yer aldı.

Ülke genelinde 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların artmasının ardından muhtemel operasyonlara karşı örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde hiçbir materyal saklamaması yönünde telkinlerin ByLock üzerinden iletildiği belirlendi. Yardımseverlerin dini duygularla bağışladıkları paralara karşılık kesilmeyen makbuzların sonradan düzenlenmesi için ByLock üzerinden talimat verildiği de tespit edildi.

FETÖ zanlısı U.C'nin Aralık 2015'te ByLock'tan attığı mesajında, bir gün sonra derneğe düzenlenecek baskın öncesi örgüt üyelerini uyararak hızlı bir şekilde 100 bin liralık makbuz kesilerek tedbir alınması gerektiğine işaret edilerek, daha önce makbuzda isimleri yazılan kişilerin tekrar kullanılabileceği, sıkıntı olması halinde başka adlar verilebileceği yönünde talimat verildi.

Talimatın net bir şekilde verildiği ByLock mesajında, "Derneğin makbuz meselesi çok ivedi bir şekilde bugün halledilip, 'Halledildi' diye dönmeniz lazım. Bugün yarın, okuma salonlarına mali şube baskın yapabilirmiş. Makbuzlar olmazsa, 100 bin lira kara para aklamaktan kapatırlar. Okuma salonlarına bu nedenle acilen, bilgilerin Orhan abilere ulaştırılmasını istirham ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Taksitle araç talebi de ByLock mesajında

Aynı zanlının attığı bir başka mesajda ise taksitle alacağı araca ilişkin ifadeleri dikkati çekti.

Mesajda "Abi senden bir istirhamım var. Bölgenin bana 15 bin lira borcu var. Senin kartla araba alsam, karta bölsek. Aylık taksiti sen bölgeden alsan. 9 aya bölünecek. Ama olmaz ise bunu bana söyle 'Ayıp olur.' diye söylememezlik yapma. Benim kartım dolu diye böyle bir şey düşündük." cümleleri yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBylock
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