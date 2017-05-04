FETÖ'nün 'öğretmen yapılanması' iddianamesi kabul edildi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddia edilen 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 7'si tutuklu 19 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.