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FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yapılanma planı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün özellikle öğrenciler üzerinden yeni bir oluşum içerisinde olduğu ortaya çıkartıldı.

FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yapılanma planı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hücre evlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün özellikle öğrenciler üzerinden yeni bir oluşum içerisinde olduğu ortaya çıkartıldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:15
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FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yapılanma planı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğrenciler üzerinden yeni bir oluşum içerisinde olduğu belirlendi.

Trabzon'da geçen hafta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün son zamanlarda uygulamaya çalıştığı taktikler ortaya çıkartılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütle direkt bağlantısı olmayan yeni öğrencileri belirleyen FETÖ/PDY, bu kişileri özel yurtlar ile devlete ait yurtlara yerleştirmeye çalışıyor.

Özellikle üniversitelerde öğrencilerin sosyal faaliyetlerine ağırlık veren FETÖ/PDY, öğrencilerin farklı görüşteki diğer öğrencilerle kalmasını ve bulundukları ev ya da yurtlarda, örgütü eleştiren kitaplar ile çeşitli yayınları bulundurmasını istiyor.

FETÖ/PDY, örgüte yeni eleman kazandırmak için tutuklu bulunan örgüt üyelerinin yakınlarından ya da akrabaları arasından yeni öğrenciler bulup, bu kişiler üzerinden çalışmalarını yürütmeyi amaçlıyor.

Örgüt yöneticileri, öğrencilere ve tutuklu bulunan kişilere ulaştırdıkları mesajlarda, rüyalarında peygamber efendimizi gördüklerini ve kendilerine, "Bu günlerin geçeceğini, bu durumun çok yakında biteceğini" söylediğini savunarak, örgüt sempatizanlarına moral vermeye çalışıyor.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "gaygubet evi" olarak adlandırılan 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evi deşifre edilmiş, 58 şüpheliden 9'u öğrenci, ikisi evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan örgüte ait iki evde 6 bin avro, 10 bin dolar ve 28 bin lira nakit para da ele geçirilmiş, kitap şeklinde gizli bir kasanın içerisinde iletişimde kullandıkları cep telefonu bulunmuştu.

Operasyonlarda ayrıca 4 sahte kimlik tespit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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