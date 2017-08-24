FETÖ'nün muhasebe hileleri iddianamede

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaNaksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, resmi olmayan gelir ve giderlerin holdingin iç içe geçmiş şirketleri üzerinden aklandığı bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 628 sayfalık iddianamede, Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaattan teknolojiye birçok alanda kurulan 51 şirketin sadece 11'inin işçi ve parasal yoğunluğu olduğu belirtilerek, şirketlerin muhasebe hileleri anlatıldı.

Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu ile oğlu tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ve ABD'de yaşayan kardeşi firari sanık Osman Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 25 sanık hakkındaki iddianamede, şirketlerin muhasebesini biri resmi, diğeri gayriresmi iki farklı kayıtta tuttuğu, ortakların yasal olmayan para hareketlerini, gayriresmi kayıt üzerinden yaptığı belirtildi.

Satışların sadece yüzde 70'i kayıt altına alınmış

Şirketlerin satışlarının yüzde 70'inin kayıt altına alındığı, kayıt altına alınmayan satışlardan elde edilen gelirlerin de ortaklardan alınmış gibi muhasebeleştirildiği ve şirketlerin ortaklara borçlandırıldığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Örneğin Naksan Holding, 2012 yılı sonu itibarıyla ortaklara 210 milyon lira borçludur. Bu yöntemle, ortağı olduğu şirketlerin hisse değerleri, olduğundan fazla değerlenerek ortaklara yani genelde Nakıboğlu ailesine, özelde de Taner Nakıboğlu'na aşırı borçlandırılarak, iştiraklerin karlarının vergiden kurtarılarak stopajsız ortaklara dağıtılmasının önü açılmıştır. Bir başka örnekte ise Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ, Naksan Holding'in kayıt dışı satış gelirini, ortağı olan Taner Nakıpoğlu'ndan tahsil ediyormuş gibi yasal kayıtlarına yansıttığı ve söz konusu tutarı aynı gün Naksan Holding'e borç olarak gönderdiği tespit edilmiştir. Böylelikle firma, muhasebe hilesi yapmak suretiyle Naksan Holding'in kayıt dışı satış gelirini kayıtlı hale getirmek suretiyle tekrar Naksan Holding'e göndermektedir."

"Zekat" başlığı altında yüksek meblağlarda para gönderilmiş

İddianamede, holding şirketleri arasında transfer edilen yüklü miktardaki paranın "sipariş avansı" olarak kaydedildiği belirtilerek, "Örneğin, Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ 2015 yılında Baltacı İç ve Dış Nakliyat AŞ'ye 276 milyon lira sipariş avansı göndermiş ancak bu tutarın 122 milyonluk kısmı geri iade edilmiş, firma toplamda bir milyon lira değerinde satış gerçekleştirmiştir. Şirketler arasında buna benzer çok sayıda işlem yaşanmıştır. Bu fonlamanın amacı, grup üyesi şirketlerin mizanını şişirmek ve yasal olmayan tutarların kayıt altına alınmasını sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şirketlerin yasal olmayan gelirinden FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan dernek ve kurumlara "zekat" başlığı altında yüksek meblağlarda para gönderildiğinin de tespit edildiği bilgisi yer aldı.