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FETÖ'nün 'Muğla il ablası' 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ/PDY'nin sözde "Muğla il ablası" olarak aranan şüpheli, örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'Muğla il ablası' 'gaybubet evi'nde yakalandı

FETÖ/PDY'nin sözde "Muğla il ablası" olarak aranan şüpheli, örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 13:40
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FETÖ'nün 'Muğla il ablası' 'gaybubet evi'nde yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "il ablası" olarak hakkında yakalama kararı bulunan Ayşe Ç'nin Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 5 ay teknik takip ve izleme çalışması yürüten Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ayşe Ç'nin bulunduğu örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" adı verilen eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Zanlının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan eşinin de tutuklu olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFETÖMuğla Il AblasıGaybubetIl Ablası
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