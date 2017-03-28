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FETÖ'nün medya yapılanması davasında ikinci duruşma başladı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu, 2'si firari 29 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ikinci duruşma başladı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu, 2'si firari 29 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

28 Mart 2017 Salı 12:21
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FETÖ'nün medya yapılanması davasında ikinci duruşma başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖmedya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz 2 sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan ise gelmedi.

Duruşma, yapılan yoklamanın ardından tutuklu sanık Emre Soncan'ın savunma yapmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan ''fuatavni'' adlı hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor

Öte yandan, bu davanın dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar ise sürüyor. Söz konusu bu soruşturmalar kapsamında, ''fuatavni'' hesabını Said Sefa'dan sonra kullanan şüpheli ile terör örgütü FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan bazı şüpheliler hakkında ikinci bir iddianamenin yazımına geçileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFuatavniSaid Sefa
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