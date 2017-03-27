FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz 2 sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan ise gelmedi.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan ve Şafak Pavey ile bazı sanık yakınları, izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Duruşmada yoklama ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı yargılamaya ilişkin açıklama yaptı.

Sanık savunmalarının görüntülü ve sesli olarak kaydedileceğini belirten Mahkeme Başkanı Lorasdağı, sanıklar hakkında iddianamede yer alan suçlamaları ve sevk maddelerini sıralayarak, varsa usule ilişkin taleplerin alınacağını daha sonra savunmalara geçileceğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan sanık Cuma Ulus'un avukatı Ömer Kavilli, iddianamenin müvekkiline tebliğ edildiğini ancak bazı evrakların ise tarafına gönderilmediğini belirterek, söz konusu belgelerin gönderilmesini ve yargılamanın daha sonra başlamasını talep etti.

Sanık Atilla Taş'ın avukatı Ali Deniz Ceylan da müvekkili dahil 6 sanık hakkında şu andaki Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı tarafından soruşturma sürecinde kararların verildiğini belirterek, bu nedenle hakimin davadan çekilmesini aksi takdirde reddi hakim talebinde bulunacağını söyledi.

Bu taleplerin üzerine duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tüm taleplerin reddine karar verdi.

Taleplere ilişkin verilen kararın ardından duruşma, tutuklu sanık Ahmet Memiş'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.