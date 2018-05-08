FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Iğdır merkezli düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışma sonucu Iğdır merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Çorum, Giresun, Bayburt, Kayseri, Adana, Malatya, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Isparta, Erzincan, Erzurum ve KKTC'deki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt mensubu oldukları ve örgütün askeri yapılanmasında bulundukları belirtilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.