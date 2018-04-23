Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
174.690
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7190
EURO
4.9845
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin bebek doğdu
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin...
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl...

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon: 20 gözaltı

Erzurum merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri öne sürülen 20 subay ve astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon: 20 gözaltı

Erzurum merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri öne sürülen 20 subay ve astsubay gözaltına alındı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:37
0 Okunma
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon: 20 gözaltı

ERZURUM

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan FETÖ/PDY mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Sakarya, Van, Afyonkarahisar ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, görevden uzaklaştırılan binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında olduğu 20 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Darbe girişimi sonrası örgütün koordinasyonunu sağlamış
Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığında görevliyken gözaltına alınan bu kişilerden üsteğmen R.T'nin terör örgütünün mahrem yapılanmasında önemli bir görevde bulunduğu ancak 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı belirtildi.

Terör örgütünün sözde mahrem imamlarıyla irtibat halinde oldukları tespit edilen zanlıların terör örgütü bünyesindeki faaliyetlerini gizli tutmak amacıyla "sabit hat" üzerinden birbirleriyle bağlantı kurdukları öğrenildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl dışındaki zanlılar Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürdürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAskeri YapılanmaMahremOperasyonönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar 'rezalet'
TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar 'rezalet'
Bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir
Bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir
TBMM özel gündemle toplandı
TBMM özel gündemle toplandı
Çocuklarımıza en güzel miras FETÖ darbe girişimine direnmektir
Çocuklarımıza en güzel miras FETÖ darbe girişimine direnmektir
Siyaset hile ve hülle kabul etmez
Siyaset hile ve hülle kabul etmez
Operasyonlarla DEAŞ'ın kökü kazınıyor
Operasyonlarla DEAŞ'ın kökü kazınıyor
SOLOTÜRK'ün '23 Nisan' gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK'ün '23 Nisan' gösterisi nefes kesti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'temizlik ürünleri' uyarısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'temizlik ürünleri' uyarısı
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı stand hostesi ankara
    Yazılım: TE Bilişim