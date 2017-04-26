FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 81 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
AA
FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
AA