FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında bin 63 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda, ülke genelinde gözaltına alınan bin 336 şüpheliden bin 63'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, bin 336 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 63'ünün tutuklandığı, 253'ünün adli kontrol şartıyla ve 20'sinin de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 219 zanlıdan 177'si tutuklanırken, 41'i adli kontrol şartıyla ve biri de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'da gözaltına alınan 174 şüpheliden 154'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir'de gözaltına alınan 77 kişiden 73'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Bursa'da ise gözaltına alınan 67 şüpheliden 54'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geri kalan şüpheliler hakkında da diğer illerde işlem yapıldığı bildirildi.