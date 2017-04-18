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FETÖ'nün 'Mahrem imamları'yla bağlantılı 13 askere gözaltı

FETÖ'nün "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma komutanlıklarında görevli subay ve astsubaylara yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'Mahrem imamları'yla bağlantılı 13 askere gözaltı

FETÖ'nün "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma komutanlıklarında görevli subay ve astsubaylara yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

18 Nisan 2017 Salı 15:18
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FETÖ'nün 'Mahrem imamları'yla bağlantılı 13 askere gözaltı

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 13 subay ve astsubay yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2'si subay, 12'si astsubay 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda, Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖMahrem Imamlar
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