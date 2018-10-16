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FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı

Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlıdan 5'i muvazzaf asker 7'si yakalandı.

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı

Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlıdan 5'i muvazzaf asker 7'si yakalandı.

16 Ekim 2018 Salı 11:07
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FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'ndan 7 kişi yakalandı

Tokat merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta haklarında gözaltı kararı bulunan 7 muvazzaf astsubay ve 3 jandarma uzman çavuş ile okullarıyla ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenciyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Muvazzaf askerler M.A, B.İ, Y.M, M.Ç, İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B. gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatFETÖ
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