FETÖ'nün 'mahrem abisi'ne 8 yıl 9 ay hapis

Eski cumhuriyet savcısı Mehmet Karabidek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Karabidek ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Karabidek, üzerine atılı suçu kabul etmediğini, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
Sanığın son sözlerinin de dinlenmesinin ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Mehmet Karabidek'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tutukluluğunun devamına karar verilen Karabidek, cezaevine götürüldü.
AA