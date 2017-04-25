FETÖ'nün 'köy yapılanması' iddianamesi kabul edildi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Tekirdağ Köyleri Sağlık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TEKKÖYDER) adı altındaki dernekte örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "köy yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından aralarında dernek başkanı Mehmet Karataş'ın bulunduğu 2'si tutuksuz 22 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.

"Köy yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 22 sanık haziran ayında hakim karşısına çıkacak.